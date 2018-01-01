Украина - Эстония: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

Главный тренер национальной команды пообщается с журналистами накануне товарищеского матча.

Андрей Шевченко УАФ

В преддверии товарищеского поединка с командой Эстонии главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы журналистов.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция пресс-конференции, которая состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени:

Напомним, матч между сборными Украины и Эстонии состоится в четверг, 14 ноября, в Запорожье на Славутич-Арене. Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.