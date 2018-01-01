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Украина - Эстония: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

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Главный тренер национальной команды пообщается с журналистами накануне товарищеского матча.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

В преддверии товарищеского поединка с командой Эстонии главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы журналистов.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция пресс-конференции, которая состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени:

Напомним, матч между сборными Украины и Эстонии состоится в четверг, 14 ноября, в Запорожье на Славутич-Арене. Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, сборная Эстонии
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