Противостояние Лобановского с наставником Спартака - среди лучших тренерских дуэлей в истории

Портал FourFourTwo опубликовал топ-6 главных тренерских противостояний.

Авторитетное издание FourFourTwo презентовало топ-6 тренерских дуэлей в истории футбола.

В этот рейтинг вошло противостояние легендарных экс-наставников киевского Динамо и московского Спартака - украинца Валерия Лобановского и россиянина Константина Бескова, которые боролись между собой в чемпионате СССР в конце 1970-х и на протяжении 1980-х годов.

Портал выделает разные подходы легендарных тренеров - научный, с большим вниманием к тактике, у Лобановского и яркий “футбол-искусство“ Бескова.

“С точки зрения трофеев, Лобановский был лучше. На его счету четыре титула чемпиона СССР с 1980 по 1986 год, когда у Бескова было всего два чемпионства. Но у тренера Спартака было много поклонников из-за развлекательного стиля игры“, - отмечает FourFourTwo.

В список также попали следующие противостояния: Алекс Фергюсон (МЮ) - Арсен Венгер (Арсенал), Сезар Луис Менотти - Карлос Билардо (два тренера сборной Аргентины, становившиеся чемпионами мира), Брайан Клаф - Дон Реви (два наставника Лидса в 60-70-х годах), Арриго Сакки - Фабио Капелло (два тренера Милана), Жозе Моуринью (Реал, Челси, МЮ) - Хосеп Гвардиола (Барселона, Бавария, Манчестер Сити).