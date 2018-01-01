Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Самбрано: Если я не смогу сыграть за Динамо в этом году, то покину команду

Комментариев: 0
Перуанец намерен покинуть команду.
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Киев Карлос Самбрано заявил, что покинет клуб, если у него не появится игровая практика до конца года.

“Я счастлив, что у меня есть доверие от главного тренера Перу, учитывая, что у меня нет игровой практики в Киеве. Я в сложной ситуации, но то, что я нахожусь в сборной меня мотивирует.

Читай также: Красников покинет Динамо Киев

Я пытаюсь найти свое место в Динамо, но прошел уже год. Если я не смогу сыграть в этом году, то покину команду.

Мне надоело ждать. Я хочу продолжить выступать за сборную Перу, но для этого мне нужно больше практики“, - приводит слова Самбрано Golperu со ссылкой на Movistar Deportes. 

Напомним, что ранее перуанец раскритиковал Динамо.

Поделись:
Теги: Карлос Самбрано, Динамо Киев, сборная Перу по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь