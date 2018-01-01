Самбрано: Если я не смогу сыграть за Динамо в этом году, то покину команду
Перуанец намерен покинуть команду.
Защитник Динамо Киев Карлос Самбрано заявил, что покинет клуб, если у него не появится игровая практика до конца года.
“Я счастлив, что у меня есть доверие от главного тренера Перу, учитывая, что у меня нет игровой практики в Киеве. Я в сложной ситуации, но то, что я нахожусь в сборной меня мотивирует.
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Я пытаюсь найти свое место в Динамо, но прошел уже год. Если я не смогу сыграть в этом году, то покину команду.
Мне надоело ждать. Я хочу продолжить выступать за сборную Перу, но для этого мне нужно больше практики“, - приводит слова Самбрано Golperu со ссылкой на Movistar Deportes.
Напомним, что ранее перуанец раскритиковал Динамо.
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