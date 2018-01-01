Полиция открыла уголовное дело по факту проявления расизма в матче Шахтер - Динамо

Полиция будет разбираться.

В 14-м туре УПЛ донецкий Шахтер дома принимал Динамо Киев (1:0).

Матч был остановлен из-за расистских выкриков со стороны киевских болельщиков в адрес игроков “горняков“.

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Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Криминального кодекса Украины.

Материалы уголовного производства были направлены в прокуратуру Харьковской области. Полиция будет устанавливать и разыскивать личностей, который были причастны к инциденту.

Ранее УАФ выступало с заявлением по поводу инцидента в матче Шахтер - Динамо.

Отметим, что киевское Динамо может получить огромный штраф за поведение болельщиков.