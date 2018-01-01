FIFPro попросила УАФ отменить красную карточку Тайсона

Бразилец показал неприличный жест фанатам Динамо.

В матче 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо (1:0) игроки донецкого клуба Тайсон и Дентиньо подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков киевлян.

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В ответ капитан “горняков“ показал средний палец сектору, где сидели фанаты столичного клуба, за что получил красную карточку от арбитра Николая Балакина и отправился в подтрибунное помещение.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратила внимание на этот инцидент и обратилась к УАФ с просьбой по поводу отмены дисквалификации полузащитника.

“Мы просим УАФ отменить красную карточку Тайсону. Также мы бы хотели, чтобы вы провели расследование по факту поведения болельщиков и работы официальных лиц в этой ситуации. Мы общаемся с Дентиньо и Тайсоном, чтобы полностью поддержать их“, - сказано в сообщении организации на странице в Twitter.

Ранее УАФ выступила с заявлением по поводу скандального инцидента в матче Шахтер - Динамо.