Переключиться на мобильную версию
Тренды:

FIFPro попросила УАФ отменить красную карточку Тайсона

Комментариев: 0
Бразилец показал неприличный жест фанатам Динамо.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

В матче 14 тура УПЛ Шахтер - Динамо (1:0) игроки донецкого клуба Тайсон и Дентиньо подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков киевлян.

Читай также: Тайсон: После матча с Динамо хотел собрать вещи и уехать в Бразилию

В ответ капитан “горняков“ показал средний палец сектору, где сидели фанаты столичного клуба, за что получил красную карточку от арбитра Николая Балакина и отправился в подтрибунное помещение. 

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратила внимание на этот инцидент и обратилась к УАФ с просьбой по поводу отмены дисквалификации полузащитника.

“Мы просим УАФ отменить красную карточку Тайсону. Также мы бы хотели, чтобы вы провели расследование по факту поведения болельщиков и работы официальных лиц в этой ситуации. Мы общаемся с Дентиньо и Тайсоном, чтобы полностью поддержать их“, - сказано в сообщении организации на странице в Twitter.

Ранее УАФ выступила с заявлением по поводу скандального инцидента в матче Шахтер - Динамо.

Поделись:
Теги: футбол, Тайсон, Шахтер, УАФ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь