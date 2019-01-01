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Динамо может понести наказание за поведение фанатов в матче с Шахтером

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Киевлянам грозит штраф и поединок без зрителей.
Динамо может получил штраф за поведение болельщиков
Динамо может получил штраф за поведение болельщиков
ФК Динамо Киев

КДК УАФ может наказать Динамо за поведение фанатов в матче 14 тура чемпионата Украины против Шахтера. Напомним, болельщики киевского клуба отметились расистскими выкриками в адрес игроков донецкого клуба Тайсона и Дентиньо.

Смотри также: Расизм в матче Шахтер - Динамо: Видео того, что происходило на самом деле

Комитет рассмотрит дело после того, как УПЛ получит протокол судьи поединка Николая Балакина.

Отмечается, что за подобное нарушение “бело-синим“ грозит наказание в виде штрафа размером 250-500 тысяч гривен и матча при пустых трибунах, сообщает Футбол NEWS.

Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку. Это не помешало Шахтеру одержать минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали НеймарДавид ХочолаваЖуниор МораесБернардАндрей ПятовАлександр Денисов и Жан Беленюк.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.

Ранее УАФ выступила с заявлением по поводу скандального инцидента в матче Шахтер - Динамо.

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Теги: футбол, Динамо, Шахтер, УПЛ, УАФ
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