Динамо может понести наказание за поведение фанатов в матче с Шахтером

Киевлянам грозит штраф и поединок без зрителей.

Динамо может получил штраф за поведение болельщиков ФК Динамо Киев

КДК УАФ может наказать Динамо за поведение фанатов в матче 14 тура чемпионата Украины против Шахтера. Напомним, болельщики киевского клуба отметились расистскими выкриками в адрес игроков донецкого клуба Тайсона и Дентиньо.

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Комитет рассмотрит дело после того, как УПЛ получит протокол судьи поединка Николая Балакина.

Отмечается, что за подобное нарушение “бело-синим“ грозит наказание в виде штрафа размером 250-500 тысяч гривен и матча при пустых трибунах, сообщает Футбол NEWS.

Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку. Это не помешало Шахтеру одержать минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава, Жуниор Мораес, Бернард, Андрей Пятов, Александр Денисов и Жан Беленюк.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.

Ранее УАФ выступила с заявлением по поводу скандального инцидента в матче Шахтер - Динамо.