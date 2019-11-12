Иванисеня: Хотел бы дебютировать за сборную Украины в Запорожье

Полузащитник надеется, что Андрей Шевченко даст ему шанс проявить себя.

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины.

“Я очень обрадовался, когда узнал, что меня вызывают в самую главную команду нашей страны. Это всегда добавляет мотивации, настроения. Отправляюсь в сборную с улыбкой и радостью.

Как я узнал об этом? Если честно, то первым меня набрал Богдан Михайличенко и спросил правда ли, что меня вызвали в национальную команду. Я ответил, что первый раз слышу. Уже потом прочитал в новостях, что это правда.

Если мне дадут шанс, то был бы рад дебютировать именно в Запорожье на Славутич-Арене“, - цитирует футболиста пресс-служба луганского клуба.

Напомним, 14 ноября наша сборная проведет товарищеский матч против Эстонии (Запорожье), а 17 ноября сыграет с Сербией в рамках отбора на Евро-2020 (Белград). Отметим, что матч против Сербии в прямом эфире покажет канал Украина.