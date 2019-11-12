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Тайсон: После матча с Динамо хотел собрать вещи и уехать в Бразилию

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Капитан "горняков" считает, что его трансфер будет сложно реализовать.
Тайсон
Тайсон
Getty Images

Полузащитник донецкого Шахтера Тайсон признался, что после матча с киевским Динамо (1:0), хотел уехать в Бразилию.

Смотри также: Расизм в матче Шахтер - Динамо: Видео того, что происходило на самом деле

“После того, что случилось, первое, о чем я подумал - пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию.

Однако это сложно реализовать, потому что Шахтер отказал Милану прошлым летом, который предлагал за меня 30 миллионов евро.

Никаких шансов нет, что меня отпустят. 15 декабря я буду в Бразилии, но лишь в отпуске“, - рассказал Тайсон в интервью Globo Esporte.

Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку. Это не помешало Шахтеру одержать минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали НеймарДавид ХочолаваЖуниор МораесБернардАндрей ПятовАлександр Денисов и Жан Беленюк.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.

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Теги: футбол, Тайсон, Шахтер, УПЛ, Динамо
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