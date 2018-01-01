Гельзин: Олимпик хочет быть в первой шестерке

Донецкий клуб настроен решительно.

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, какие задачи у клуба в нынешнем сезоне УПЛ.

“Мы выбрались со дна турнирной таблицы. Теперь заглядываемся на первую шестерку. Сложно это сделать, но мы смотрим на наши задачи с перспективой.

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С приходом Висенте Гомеса наладился тренировочный процесс, быт. Он профессионал с большой буквы. Потому сегодня и команда довольны, мы как руководство довольны.

Задача была выйти оттуда, откуда мы вышли. Сколько матчей в начале чемпионата мы были на дне турнирной таблицы.

Сейчас находимся на 7-м месте. Задача максимально брать очки. Задача занять место, которое бы позволило не оглядываться на зону вылета.

Мы стабильный клуб, без долгов, это самое главное“, - рассказал Гельзин в интервью для Футбольного формата.

Напомним, что Висент Гомес- лучший тренер 13-го тура УПЛ.