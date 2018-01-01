Пятов: Приезд в сборную - это праздник

Сборная Украины начала подготовку.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением по поводу начала тренировочного сбора национальной команды.

“Каждый месяц как на праздник. Всех ребят ждем. Жалко, что появляется информация о травмах. Но ничего. Значит, есть шанс у других ребят получить вызов в сборную.

Читай также: УАФ выступила с заявлением по поводу скандального инцидента в матче Шахтер - Динамо

У нас одна встреча товарищеская, одна официальная. У ребят будут шансы сыграть за сборную, получить игровую практику“, - рассказал Пятов в интервью для УАФ.

Напомним, 14 ноября наша сборная проведет товарищеский матч против Эстонии (Запорожье), а 17 ноября сыграет с Сербией в рамках отбора на Евро-2020 (Белград).

Матч Сербия - Украина в прямом эфире покажет телеканал Украина.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины начали сбор в Киеве перед матчем со сборной Сербией и Эстонией.