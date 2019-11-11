Левченко: Мне стыдно за украинское общество

Украинскому обществу нужно многому научиться.

Футбольный эксперт Евгений Левченко поделился мнением по поводу расистского скандала в матче 14 тура чемпионата страны между Шахтером и Динамо.

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Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку.

Мне в меньшей мере обидно за Тайсона, он сильный, выкарабкается. Мне стыдно за общество, стыдно смотреть, что такое происходит у нас в стране. Светлое пятно- игроки Динамо, которые поддержали Тайсона. Пусть это будет примером для всех. А общество наше надо воспитывать всем нам🙏🏽 pic.twitter.com/Q8yqoR5zzB — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 11, 2019

Ранее сообщалось, что УАФ выступило с заявлением по ситуации в матче украинского чемпионата.

Отметим, что Шахтер одержал минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.