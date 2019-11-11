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Левченко: Мне стыдно за украинское общество

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Украинскому обществу нужно многому научиться.
Евгений Левченко
Евгений Левченко
KomandaOnline

Футбольный эксперт Евгений Левченко поделился мнением по поводу расистского скандала в матче 14 тура чемпионата страны между Шахтером и Динамо.

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Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку.

Ранее сообщалось, что УАФ выступило с заявлением по ситуации в матче украинского чемпионата.

Отметим, что Шахтер одержал минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.

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Теги: Евгений Левченко, Шахтер Донецк, Динамо Киев, футбол, расизм
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.11.2019, 19:23
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гость
А сам хoхол, и чурок дразнил с детства!
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