Левченко: Мне стыдно за украинское общество
Футбольный эксперт Евгений Левченко поделился мнением по поводу расистского скандала в матче 14 тура чемпионата страны между Шахтером и Динамо.
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Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку.
Мне в меньшей мере обидно за Тайсона, он сильный, выкарабкается. Мне стыдно за общество, стыдно смотреть, что такое происходит у нас в стране. Светлое пятно- игроки Динамо, которые поддержали Тайсона. Пусть это будет примером для всех. А общество наше надо воспитывать всем нам🙏🏽 pic.twitter.com/Q8yqoR5zzB— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 11, 2019
Ранее сообщалось, что УАФ выступило с заявлением по ситуации в матче украинского чемпионата.
Отметим, что Шахтер одержал минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.
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