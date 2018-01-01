Красников покинет Динамо Киев

Рабочие моменты повлияли на решение Красникова.

Вице-президент Динамо Евгений Красников заявил, что собирается покинуть столичный клуб из-за разногласий с президентом клубом Игорем Суркисом.

“Это полная ерунда, что я покидаю клуб из-за зарплаты. Для меня созданы прекрасные условия, за что я благодарен Игорю Суркису, с которым у меня прекрасные отношения.

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С первого дня мне создали отличные бытовые условия, сняли дом, дали служебную машину. Никаких вопросов по зарплате, ее вовремя платят.

Единственное - есть рабочие моменты. Но они рабочие, касаются лишь меня и президента клуба, это наш с ним личный вопрос. Думаю, мы его решим, и он объявит общественности“, - рассказал Красников для ТаТоТаке.

Напомним, что Красников работает в Динамо с 2018 года.