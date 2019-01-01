Сборная Украины начала сбор в Киеве перед матчами с Эстонией и Сербией
Игроки национальной команды Украины, вызванные на поединки против Эстонии и Сербии, начали прибывать в расположение сборной в Киеве.
Одним из первых к пункту назначения прибыл полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня, который впервые получил вызов в сборную Украины.
Также в расположение команды приехали травмированные игроки. Жуниор Мораес и Виталий Миколенко получили повреждения во вчерашнем матче 14 тура чемпионата Украины Шахтер - Динамо.
Сегодня вечером они пройдут обследование, после чего станет понятно, смогут ли футболисты помочь команде в ближайших играх.
Единственным, кто не смог приехать, стал Александр Зинченко. Футболист продолжает курс реабилитации после операции на колене. Его участие в матчах с Эстонией и Сербией маловероятно.
Сегодня команда проведет тренировку, основной целью которой будет восстановление игровых кондиций. В большей степени это касается исполнителей, которые не были задействованы в последних матчах за свои клубы или получали мало игровой практики.
Напомним, 14 ноября наша сборная проведет товарищеский матч против Эстонии (Запорожье), а 17 ноября сыграет с Сербией в рамках отбора на Евро-2020 (Белград). Матч Сербия - Украина в прямом эфире покажет телеканал Украина.
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