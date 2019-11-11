УАФ выступила с заявлением по поводу скандального инцидента в матче Шахтер - Динамо

Украинская ассоциация футбола осудила поведение болельщиков Динамо.

Украинская ассоциация футбола прокомментировала расистский скандал в матче 14 тура чемпионата страны между Шахтером и Динамо.

“Украинская ассоциация футбола решительно осуждает любые формы проявления нетерпимости и дискриминации, в том числе дискриминации по признаку расового происхождения, цвета кожи или национального происхождения в украинском обществе в целом и на трибунах стадионов в частности. В современном социуме нет места этому позорному явлению!

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Мы с сожалением констатируем, что на отдельных матчах всеукраинских клубных соревнований, которые проходят под эгидой Украинской Премьер-лиги, и международных соревнований, в которых принимают участие украинские клубы, случаются очень неприятные, абсолютно недопустимые и дискредитирующие весь украинский футбол, случаи дискриминации по расовому или национальному признаку, а также призывы к насилию в отношении представителей других национальностей или граждан других стран.

Последним таким досадным примером стал поединок 14 тура чемпионата Украины по футболу среди команд клубов УПЛ между донецким Шахтером и киевским Динамо.

И это не обычное хулиганство, а действия, подпадающие под признаки статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), которая предусматривает за такие действия лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Со своей стороны мы обещаем очень тщательно изучить и расследовать этот чрезвычайно неприятный случай и вынести справедливый вердикт. Все детали инцидента зафиксированы в протоколе главного арбитра матча и делегатов поединка, и эти документы лягут в основу рассмотрения дела Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ. Виновных должны обязательно найти и наказать. Мы надеемся в этом расследовании на полную поддержку УПЛ и клубов.

В то же время важно отметить в этом неприятном инциденте поведение футболистов Динамо, которые сразу же поддержали игрока Шахтера Тайсона и обратились к болельщикам с просьбой прекратить противоправные действия. Это поступок, который заслуживает высшей похвалы! Очень важно, что футболисты понимают недопустимость расовой и других видов дискриминации и своими действиями демонстрируют положительный пример преодоления этой проблемы“, - сказано в сообщении пресс-службы УАФ.

Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку. Это не помешало Шахтеру одержать минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава, Жуниор Мораес, Бернард, Андрей Пятов, Александр Денисов и Жан Беленюк.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.