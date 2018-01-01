Матч Шахтер - Динамо посетили более 20 тысяч болельщиков
Всего матчи 14-го тура УПЛ посетили чуть больше 30 тысяч человек.
В Украине состоялись матчи 14-го тура чемпионата страны по футболу, которые посетили 32 039 болельщиков.
Самым посещаемым поединком стал центральный матч тура Шахтер - Динамо в Харькове, на котором присутствовали 21 907 зрителей.
А вот худшая посещаемость была зафиксирована в Киеве на противостоянии Олимпика и Александрии - 350 человек.
|Матч
|Количество зрителей
|Шахтер - Динамо
|21 907
|Мариуполь - Карпаты
|4 077
|Десна - Днепр-1
|2 754
|Заря - Колос
|2 411
|Львов - Ворскла
|540
|Олимпик - Александрия
|350
|В среднем за матч:
|5 340
|Всего за тур:
|32 039
|Всего за чемпионат:
|414 427
Отметим, что самый посещаемый матч тура отметился скандалом - фанаты киевлян выкрикивали расистские оскорбления в адрес Дентиньо и Тайсона, и последний показал им средний палец, за что был удален с поля.
Смотрите также полное видео случившегося на этом поединке.
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