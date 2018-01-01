Матч Шахтер - Динамо посетили более 20 тысяч болельщиков

Всего матчи 14-го тура УПЛ посетили чуть больше 30 тысяч человек.

В Украине состоялись матчи 14-го тура чемпионата страны по футболу, которые посетили 32 039 болельщиков.

Самым посещаемым поединком стал центральный матч тура Шахтер - Динамо в Харькове, на котором присутствовали 21 907 зрителей.

А вот худшая посещаемость была зафиксирована в Киеве на противостоянии Олимпика и Александрии - 350 человек.

Матч Количество зрителей Шахтер - Динамо 21 907 Мариуполь - Карпаты 4 077 Десна - Днепр-1 2 754 Заря - Колос 2 411 Львов - Ворскла 540 Олимпик - Александрия 350 В среднем за матч: 5 340 Всего за тур: 32 039 Всего за чемпионат: 414 427

Отметим, что самый посещаемый матч тура отметился скандалом - фанаты киевлян выкрикивали расистские оскорбления в адрес Дентиньо и Тайсона, и последний показал им средний палец, за что был удален с поля.

Смотрите также полное видео случившегося на этом поединке.