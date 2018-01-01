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Матч Шахтер - Динамо посетили более 20 тысяч болельщиков

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Всего матчи 14-го тура УПЛ посетили чуть больше 30 тысяч человек.
Шахтер - Динамо - самый посещаемый матч 14-го тура УПЛ
Шахтер - Динамо - самый посещаемый матч 14-го тура УПЛ
ФК Шахтер Донецк

В Украине состоялись матчи 14-го тура чемпионата страны по футболу, которые посетили 32 039 болельщиков.

Самым посещаемым поединком стал центральный матч тура Шахтер - Динамо в Харькове, на котором присутствовали 21 907 зрителей.

А вот худшая посещаемость была зафиксирована в Киеве на противостоянии Олимпика и Александрии -  350 человек.

МатчКоличество зрителей
Шахтер - Динамо21 907
Мариуполь - Карпаты4 077
Десна - Днепр-12 754
Заря - Колос2 411
Львов - Ворскла540
Олимпик - Александрия350
В среднем за матч:5 340
Всего за тур:32 039
Всего за чемпионат:414 427

Отметим, что самый посещаемый матч тура отметился скандалом - фанаты киевлян выкрикивали расистские оскорбления в адрес Дентиньо и Тайсона, и последний показал им средний палец, за что был удален с поля.

Смотрите также полное видео случившегося на этом поединке.

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