Беленюк: Расизму не место ни на футбольном поле, ни на улицах города
Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал скандальный инцидент с проявлением расизма в матче 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо.
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“Расизм - это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор развития. Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно!
Футбольный матч Шахтер - Динамо останавливали из-за проявлений расизма в сторону игроков. Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других.
Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Ни знаниями, ни достижениями, ни успехом, ни поступками.
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Это позорно не только для людей, которые оскорбляют других, но и для всей страны!
Я считаю категорически недопустимыми подобные инциденты. Расизму и дискриминации не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города“, - написал Беленюк на своей странице в Instagram.
Расизм - це ганебно для країни, яка обрала для себе європейський вектор напрямку. Для країни, яка бажає жити гідно та цивілізовано! Футбольний матч “Шахтар” - “Динамо”, було зупинено через прояви расизму в сторону гравців. Мені дуже прикро та сумно бачити, що у сучасному розвиненому українському суспільстві є люди, які звеличують себе шляхом приниження інших. Яким немає чим похизуватись, крім кольору шкіри. Не знаннями, не досягненнями, не успіхами, не вчинками... Це ганебно не лише для вболівальників та людей, які ображають інших, але й ганебно для всієї країни! Я вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕПРИПУСТИМИМИ подібні інциденти. Расизму та дискримінації не місце ні на футбольному майданчику, ні у парламенті, ні на вулицях міста! #norasism
Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку. Это не помешало Шахтеру одержать минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.
Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава, Жуниор Мораес, Бернард, Андрей Пятов и Александр Денисов.
Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.
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