Беленюк: Расизму не место ни на футбольном поле, ни на улицах города

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе считает, что дискриминация является позорной для страны.

Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал скандальный инцидент с проявлением расизма в матче 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо.

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“Расизм - это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор развития. Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно!

Футбольный матч Шахтер - Динамо останавливали из-за проявлений расизма в сторону игроков. Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других.

Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Ни знаниями, ни достижениями, ни успехом, ни поступками.

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Это позорно не только для людей, которые оскорбляют других, но и для всей страны!

Я считаю категорически недопустимыми подобные инциденты. Расизму и дискриминации не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города“, - написал Беленюк на своей странице в Instagram.

Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку. Это не помешало Шахтеру одержать минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава, Жуниор Мораес, Бернард, Андрей Пятов и Александр Денисов.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.