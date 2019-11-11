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Беленюк: Расизму не место ни на футбольном поле, ни на улицах города

Комментариев: 5
Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе считает, что дискриминация является позорной для страны.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
Getty Images

Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал скандальный инцидент с проявлением расизма в матче 14 тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо.

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“Расизм - это позорно для страны, которая выбрала для себя европейский вектор развития. Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно!

Футбольный матч Шахтер - Динамо останавливали из-за проявлений расизма в сторону игроков. Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других.

Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Ни знаниями, ни достижениями, ни успехом, ни поступками.

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Это позорно не только для людей, которые оскорбляют других, но и для всей страны!

Я считаю категорически недопустимыми подобные инциденты. Расизму и дискриминации не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города“, - написал Беленюк на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расизм - це ганебно для країни, яка обрала для себе європейський вектор напрямку. Для країни, яка бажає жити гідно та цивілізовано! Футбольний матч “Шахтар” - “Динамо”, було зупинено через прояви расизму в сторону гравців. Мені дуже прикро та сумно бачити, що у сучасному розвиненому українському суспільстві є люди, які звеличують себе шляхом приниження інших. Яким немає чим похизуватись, крім кольору шкіри. Не знаннями, не досягненнями, не успіхами, не вчинками... Це ганебно не лише для вболівальників та людей, які ображають інших, але й ганебно для всієї країни! Я вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕПРИПУСТИМИМИ подібні інциденти. Расизму та дискримінації не місце ні на футбольному майданчику, ні у парламенті, ні на вулицях міста! #norasism

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку. Это не помешало Шахтеру одержать минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали НеймарДавид ХочолаваЖуниор МораесБернардАндрей Пятов и Александр Денисов.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.

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Теги: футбол, Динамо, Шахтер, Жан Беленюк, УПЛ, расизм
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Комментариев (5)
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kotanton    11.11.2019, 15:19
Оценка:  +1
kotanton
Лучше показывайте факи и вызывайте проституток в Раду. Тут Беленюк не осуждает, видимо это нормально.
гость  (аноним)  11.11.2019, 15:17
Оценка:  0
гость
этот клоун Бєлєнюк сам расист ,откуда он знает , ест ь чем похвастаться,нету, это не его ума дело. Что такое У ? расизм? А если О заорут - гомофобия?
Жиди-Крадуть    11.11.2019, 15:16
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Негри та Білі люди не можуть жити разом, бо негри завжди будуть грати в жертву та вимагати кращих вигод
Путин_xyйло    11.11.2019, 15:14
Оценка:  0
Путин_xyйло
Кто-нибудь переведите что такое "У" и чего в нем обидного.
Жиди-Крадуть    11.11.2019, 15:12
Оценка:  +1
Жиди-Крадуть
Нехай Беленюк розкаже про про це своїм Негра у Південній Африці та Зімбабве, котрі убивають Білих додай із-за Расової ненависті
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