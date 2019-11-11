Расизм в матче Шахтер - Динамо: Видео того, что происходило на самом деле
В Сети появилось видео инцидента, случившегося во время центрального матча 14-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо.
В матче 14-го тура чемпионата Украины Шахтер - Динамо произошел громкий скандал - фанаты киевлян выкрикивали расистские оскорбления в адрес Дентиньо и Тайсона, и последний показал им средний палец, за что был удален с поля.
Полное видео инцидента опубликовало издание Football.ua на своем YouTube-канале:
Отметим, что Шахтер обыграл Динамо со счетом 1:0. Смотрите видео гола и обзор данного поединка.
Ранее капитан "горняков" Тайсон прокомментировал ситуацию с расизмом.
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