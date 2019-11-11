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Расизм в матче Шахтер - Динамо: Видео того, что происходило на самом деле

Комментариев: 2
В Сети появилось видео инцидента, случившегося во время центрального матча 14-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

Расизм в матче Шахтер - Динамо: видео инцидента
Расизм в матче Шахтер - Динамо: видео инцидента
ФК Шахтер Донецк

В матче 14-го тура чемпионата Украины Шахтер - Динамо произошел громкий скандал - фанаты киевлян выкрикивали расистские оскорбления в адрес Дентиньо и Тайсона, и последний показал им средний палец, за что был удален с поля.

Полное видео инцидента опубликовало издание Football.ua на своем YouTube-канале:

Отметим, что Шахтер обыграл Динамо со счетом 1:0. Смотрите видео гола и обзор данного поединка.

Ранее капитан "горняков" Тайсон прокомментировал ситуацию с расизмом.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.11.2019, 14:46
Оценка:  0
гость
У ? это расизм???? А если О! это как? Или А ? -гомофобия? Клоуны....
Peyot    11.11.2019, 14:31
Оценка:  0
Peyot
судя по вилосу не тому красную дали.
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