УПЛ сделала официальное заявление по поводу расизма на матче Шахтер - Динамо

Украинская премьер-лига осудила случившееся по поединке.

Украинская премьер-лига выпустила официальное заявление по поводу проявления расизма в матче 14-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо.

"В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейское футбольное сообщество по-максимуму использует различные платформы, чтобы твердо заявить: "Нет расизму".

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УПЛ полностью солидарна и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и за их пределами. УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который случился во время матча между Шахтером и Динамо 10 ноября в Харькове.

Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех замешанных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами", - говорится в заявлении УПЛ.

Напомним, из-за проявления расизма Тайсон показал средний палец фанатам Динамо, за что получил красную карточку. Это не помешало Шахтеру одержать минимальную победу в поединке. Смотрите видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава, Жуниор Мораес, Бернард, Андрей Пятов и Александр Денисов.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.