Денисов: Тайсон, не обращай внимания на этих ноунеймов

Украинский журналист поддержал капитана Шахтера после скандального эпизода, случившегося в матче против Динамо.

Известный журналист и ведущий программы Великий футбол Александр Денисов не остался в стороне и высказал свою поддержку Тайсону, который получил удаление в матче против Динамо из-за неприличного жеста, вызванного расистскими оскорблениями со стороны фанов киевского клуба.

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“Я хочу поддержать Тайсона. Тайсон, ты - гордость украинского футбола. И в еврокубках ты феерил, и за Металлист классно выступал, и за Шахтер творил просто фантастические вещи. Не обращай внимания на этих ноунеймов.

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Ты - звезда, ты - гордость украинского футбола. Ты зарабатываешь очки для всей Украины, не обращай внимания на этих ноунеймов. Они тебя недостойны. Даже в Динамо у тебя друзья и они тебя поддерживают.

А вот те, кто на трибунах кричат расистские речевки, они никто“, - приводит слова Денисова сайт телеканала Футбол 1/2.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава, Жуниор Мораес и Бернард.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.