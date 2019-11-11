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Пятов: Я видел, что Родригес тоже был шокирован расистскими выкриками

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Голкипер "горняков" высказался о скандальном эпизоде, в котором его партнеры по команде подверглись расистским оскорблениям.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФК Шахтер Донецк

В матче 14-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо произошел скандал - фанаты киевлян оскорбили Дентиньо и Тайсона, после чего капитан “горняков“ показал им средний палец.

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Из-за проявления расизма арбитр был вынужден прервать встречу и увести команды в подтрибунное помещение, а Тайсон получил красную карточку.

По поводу сложившейся ситуации высказался голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов.

“Все немного в шоке от произошедшего сегодня на трибунах. Впервые такое вижу. Никогда не думал, что люди могут так некрасиво себя вести. Это никого не красит.

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В подтрибунном помещении обсуждали с игроками Динамо инцидент. У них в команде также есть представители других национальностей. Я видел, что Родригес тоже был шокирован, ведь это и его, получается, касалось“, - цитирует Пятова пресс-служба Шахтера.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава, Жуниор Мораес и Бернард.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.

Напомним, Шахтер минимально одолел Динамо в этом поединке. Смотрите видео гола и обзор данного противостояния.

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Теги: Андрей Пятов, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины, футбол, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, вне игры, расизм
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Источник: shakhtar.com

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.11.2019, 14:45
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Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а!!!
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Кацапы, вы уе.б.ища, дебилы, генетические выблядки!
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