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Бернард - Тайсону: Украина - отсталая страна, когда дело касается расизма

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Экс-игрок Шахтера высказался по поводу расистского скандала на матче Шахтер - Динамо.
Бернард
Бернард
Getty Images

После громкого скандала в матче чемпионата Украины между Шахтером и Динамо, в котором Тайсон и Дентиньо подверглись расистским оскорблениям, капитан "горняков" на своей страничке в Instagram опубликовал пост, в котором объяснил свой жест в адрес фанатов киевлян.

Комментарии под публикацией оставили многие игроки. Одним из них был экс-футболист Шахтера Бернард, который отметил, что Украина - отсталая страна в плане расизма.

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"К сожалению, это очень отсталая страна, когда дело доходит до этого, брат. Но держи голову выше и никогда не прекращай сражаться и делать то, что ты очень хорошо умеешь - играть в футбол. Люблю тебя", - написал Бернард.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава и Жуниор Мораес.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.

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Теги: Бернард, Тайсон, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины, Украина, футбол, вне игры, расизм, скандал
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.11.2019, 13:16
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гость
Тайсон своей культурой не далеко ушёл от расистов
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