Бернард - Тайсону: Украина - отсталая страна, когда дело касается расизма

Экс-игрок Шахтера высказался по поводу расистского скандала на матче Шахтер - Динамо.

После громкого скандала в матче чемпионата Украины между Шахтером и Динамо, в котором Тайсон и Дентиньо подверглись расистским оскорблениям, капитан "горняков" на своей страничке в Instagram опубликовал пост, в котором объяснил свой жест в адрес фанатов киевлян.

Комментарии под публикацией оставили многие игроки. Одним из них был экс-футболист Шахтера Бернард, который отметил, что Украина - отсталая страна в плане расизма.

Читай также: Тайсон показал средний палец фанатам Динамо и ударил в них мяч

"К сожалению, это очень отсталая страна, когда дело доходит до этого, брат. Но держи голову выше и никогда не прекращай сражаться и делать то, что ты очень хорошо умеешь - играть в футбол. Люблю тебя", - написал Бернард.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава и Жуниор Мораес.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.