Бернард - Тайсону: Украина - отсталая страна, когда дело касается расизма
После громкого скандала в матче чемпионата Украины между Шахтером и Динамо, в котором Тайсон и Дентиньо подверглись расистским оскорблениям, капитан "горняков" на своей страничке в Instagram опубликовал пост, в котором объяснил свой жест в адрес фанатов киевлян.
Комментарии под публикацией оставили многие игроки. Одним из них был экс-футболист Шахтера Бернард, который отметил, что Украина - отсталая страна в плане расизма.
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"К сожалению, это очень отсталая страна, когда дело доходит до этого, брат. Но держи голову выше и никогда не прекращай сражаться и делать то, что ты очень хорошо умеешь - играть в футбол. Люблю тебя", - написал Бернард.
Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава и Жуниор Мораес.
Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.
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