Полузащитник Карпат стал лучшим игроком 14 тура УПЛ
Егор Назарина отметился дублем в ворота Мариуполя.
УПЛ признала полузащитника львовских Карпат Егора Назарину лучшим игроком 14 тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.
Экспертная комиссия высоко оценила дубль футболиста в матче против Мариуполя (2:2).
Отмечается, что в голосовании Назарина опередил защитника Шахтера Сергея Кривцова.
Напомним, лучшим игроком предыдущего тура чемпионата Украины был полузащитник Александрии Кирилл Ковалец.
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