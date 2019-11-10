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Полузащитник Карпат стал лучшим игроком 14 тура УПЛ

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Егор Назарина отметился дублем в ворота Мариуполя.
Егор Назарина
Егор Назарина
УПЛ

УПЛ признала полузащитника львовских Карпат Егора Назарину лучшим игроком 14 тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.

Экспертная комиссия высоко оценила дубль футболиста в матче против Мариуполя (2:2).

Отмечается, что в голосовании Назарина опередил защитника Шахтера Сергея Кривцова.

Напомним, лучшим игроком предыдущего тура чемпионата Украины был полузащитник Александрии Кирилл Ковалец.

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Теги: футбол, УПЛ, Егор Назарина, Карпаты
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