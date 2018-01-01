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Шахтер - Динамо 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Украины

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"Горняки" одержали минимальную победу и увеличили отрыв в турнирной таблице.

Шахтер - Динамо: видео гола и обзор матча
Шахтер - Динамо: видео гола и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В матче четырнадцатого тура УПЛ донецкий Шахтер в эмоциональном матче с удалением сумел переиграть киевское Динамо (1:0).

Единственный гол в этом поединке был забит Сергеем Кривцовым на 18-й минуте встречи.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Шахтер - Динамо:

Шахтер - Динамо 1:0
Гол: Кривцов, 18.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Маркос (Майкон, 90+6) - Тете (Болбат, 89), Коваленко, Тайсон - Мораес (Дентиньо, 32).

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко (Буяльский, 60) - Шепелев (Гармаш, 65) - Караваев, Шапаренко, Цыганков, Вербич - Родригес (Беседин, 62).

Предупреждение: Коваленко, Дентиньо, Додо - Попов, Шабанов, Родригес, Миколенко.

Удаления: Тайсон, 81

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