Тайсон: Мои слезы были от негодования и беспомощности, что я ничего не мог сделать

Капитан Шахтера прокомментировал свой жест во время матча против Динамо.

В матче 14-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо капитан “горняков“ Тайсон показал средний палец фанатам “бело-синих“ из-за расистских оскорблений.

После поединка капитан донецкого клуба прокомментировал случившийся эпизод и отметил, что поступил правильно.

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“Я люблю свою расу, я борюсь за цвет, все, что я делаю, для нас, для любви…Я никогда не заткнусь перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка! Мои слезы были от негодования, отречения и беспомощности. Беспомощности, что я ничего не мог сделать в тот момент! Но нас научили быть сильными и сражаться! Боритесь за наши права и за равенство!

Моя роль - сражаться, бить себя в грудь, поднимать голову и продолжать сражаться всегда! В расистском обществе недостаточно быть не расистом, мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения! Спасибо всем за поддержку в сообщениях! Нет расизму“, - написал Тайсон на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что подвергшихся расизму Тайсона и Дентиньо уже поддержали Неймар, Давид Хочолава и Жуниор Мораес.

Против расизма также выступили игроки Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири.

Напомним, Шахтер минимально одолел Динамо в этом поединке. Смотрите видео гола и обзор данного противостояния.