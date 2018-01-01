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Родригес и Кадири призвали прекратить расизм

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Игроки киевского Динамо сделали публикации в Stories в своих Instagram-аккаунтах.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
ФК Динамо Киев

В матче 14-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо произошел скандальный эпизод, связанный с проявлением расизма со стороны болельщиков киевского клуба.

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В результате инцидента Дентиньо и Тайсон расплакались, а последний даже показал в ответ средний палец, за что был удален с поля.

После скандала футболисты Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири в Stories на своих страничках в Instagram добавили изображение с подписью: "Скажи "нет" расизму".

Отметим, что во время инцидента Родригес уже был заменен, а Кадири даже не попал в заявку на матч.

Ранее по поводу проявления расизма в этом поединке высказались Жуниор Мораес, Давид Хочолава и даже форвард ПСЖ Неймар.

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Теги: Жерсон Родригес, Мохамед Кадири, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, расизм
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