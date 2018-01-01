Родригес и Кадири призвали прекратить расизм
В матче 14-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо произошел скандальный эпизод, связанный с проявлением расизма со стороны болельщиков киевского клуба.
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В результате инцидента Дентиньо и Тайсон расплакались, а последний даже показал в ответ средний палец, за что был удален с поля.
После скандала футболисты Динамо Жерсон Родригес и Мохамед Кадири в Stories на своих страничках в Instagram добавили изображение с подписью: "Скажи "нет" расизму".
Отметим, что во время инцидента Родригес уже был заменен, а Кадири даже не попал в заявку на матч.
Ранее по поводу проявления расизма в этом поединке высказались Жуниор Мораес, Давид Хочолава и даже форвард ПСЖ Неймар.
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