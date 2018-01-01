Хочолава - Тайсону и Дентиньо: Не слушайте глупых людей из каменного века

Игрок Шахтера поддержал своих одноклубников после скандала с проявлением расизма во время поединка с киевским Динамо.

Защитник Шахтера Давид Хочолава поддержал своих партнеров по команде Тайсона и Дентиньо, которые стали жертвами проявления расизма во время матча УПЛ против Динамо.

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"Не слушайте глупых людей из каменного века", - написал Хочолава на своей странице в Instagram, отметив в посте Тайсона и Дентиньо.

Напомним, фанаты Динамо стали оскорблять Дентиньо, на что Тайсон ответил неприличным жестом в сторону сектора "бело-синих". Смотрите также видео инцидента.

Ранее сообщалось, что звездный форвард Неймар поддержал Тайсона и Дентиньо.