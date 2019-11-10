Михайличенко - об остановке матча с Шахтером из-за расизма: Не понял, в чем дело

Наставник "бело-синих" не стал комментировать скандальный эпизод, который произошел в матче с Шахтером.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал эпизод с проявлением расизма фанатами киевского клуба в матче против донецкого Шахтера, в котором “горняки“ добыли минимальную победу (1:0).

“Я абсолютно не понял, в чем дело. Я даже, честно говоря, когда абстрагируюсь во время матча, то все остальное не слышу. Не могу ничего комментировать.

Было ли ощущение, что матч не продолжится? Честно говоря, даже не думалось и не верилось“, – сказал Михайличенко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, Тайсон эмоционально отреагировал на проявление расизма со стороны фанатов Динамо. Капитан Шахтера показал болельщикам соперника средний палец, за что впоследствии он заработал красную карточку.