Как Тайсон показал средний палец фанатам Динамо. Видео

Украинское дерби не обошлось без очередного скандала.

Тайсон

В матче четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий Шахтер минимально обыграл киевское Динамо (1:0), нападающий “горняков“ Тайсон заработал удаление во втором тайме.

Все бы ничего, но произошло это при весьма скандальных обстоятельствах. Болельщики Динамо начали оскорблять бразильских игроков “оранжево-черных“ по расовым признакам, что не стал терпеть Тайсон. Он показал средний палец фанатам столичного клуба, запустил в них мяч, а после расплакался и отправился в подтрибунное помещение.

Главный арбитр Николай Балакин приостановил поединок, а после возобновления игры он показал капитану Шахтера красную карточку за неприличный жест.