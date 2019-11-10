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Как Тайсон показал средний палец фанатам Динамо. Видео

Комментариев: 2
Украинское дерби не обошлось без очередного скандала.

Тайсон
Тайсон

В матче четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий Шахтер минимально обыграл киевское Динамо (1:0), нападающий “горняков“ Тайсон заработал удаление во втором тайме.

Все бы ничего, но произошло это при весьма скандальных обстоятельствах. Болельщики Динамо начали оскорблять бразильских игроков “оранжево-черных“ по расовым признакам, что не стал терпеть Тайсон. Он показал средний палец фанатам столичного клуба, запустил в них мяч, а после расплакался и отправился в подтрибунное помещение. 

Главный арбитр Николай Балакин приостановил поединок, а после возобновления игры он показал капитану Шахтера красную карточку за неприличный жест.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.11.2019, 21:56
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гость
Куевские животные
Владимир2003    10.11.2019, 22:00
Оценка:  0
Владимир2003
А ты чьих будешь??
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