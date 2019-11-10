Каштру: Проявление расизма - это был, есть и будет позор

Наставник Шахтера не стал отвечать на вопросы журналистов и покинул пресс-конференцию.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру после матча украинской Премьер-лиги против киевского Динамо, в котором его команда добыла минимальную победу (1:0), высказался об инциденте с проявление расизма фанатов "бело-синих" в сторону бразильских футболистов "горняков".

"Хочу сказать, что мои игроки в очередной раз проявили свой характер. Они демонстрировали его на протяжении всего поединка.

Хотел бы поддержать всех тех, кто страдает от расизма. Проявление расизма просто недопустимо. Это был, есть и будет позор. Мы должны бороться против этого", - заявил Каштру на пресс-конференции после матча с Динамо.

Стоит отметить, что на этом наставник Шахтера закончил отвечать на вопросы журналистов и покинул пресс-конференцию.