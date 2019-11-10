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Михайличенко: Пока есть шансы, мы будем бороться за чемпионство

Комментариев: 1
Специалист - о матче с Шахтером.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал минимальное поражение от донецкого Шахтера в матче УПЛ.

“Пока есть шансы, мы будем бороться за чемпионство. Почему бы и нет? Сегодняшняя игра была немного больше, чем за три очка. Это другая категория игр.

Миколенко поменяли из-за травмы. У нас сегодня было две замены из-за повреждения футболистов“, - сказал Михайличенко.

Стоит отметить, что в данном поединке произошел вон выходящий случай. На расизм фанатов Динамо Тайсон ответил грубо, показав им средний палец, за что был удален.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  10.11.2019, 21:24
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гость
Какие нх шансы???)))
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