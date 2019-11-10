Михайличенко: Пока есть шансы, мы будем бороться за чемпионство

Специалист - о матче с Шахтером.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал минимальное поражение от донецкого Шахтера в матче УПЛ.

“Пока есть шансы, мы будем бороться за чемпионство. Почему бы и нет? Сегодняшняя игра была немного больше, чем за три очка. Это другая категория игр.

Миколенко поменяли из-за травмы. У нас сегодня было две замены из-за повреждения футболистов“, - сказал Михайличенко.

Стоит отметить, что в данном поединке произошел вон выходящий случай. На расизм фанатов Динамо Тайсон ответил грубо, показав им средний палец, за что был удален.