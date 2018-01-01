Шахтер взял реванш у Динамо за поражение в Кубке Украины

Шахтер обыграл Динамо в нервном поединке с удалением и остановкой игры.

Донецкий Шахтер минимально обыграл Динамо в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины, взяв реванш за недавнее поражение в Кубке Украины.

Матч начался в спокойном темпе и с большим количеством фолов в обе стороны. Уже в дебюте игры оба центральные защитник Динамо Попов и Шабанов получили желтые карточки от арбитра и вынуждены были более осторожно проводить игру.

Первый опасный момент в игре возник у Динамо - Шапаренко вывел Жерсона один на один, но Родригес пробил мимо ворот.

Уже в ответной атаке Шахтер "наказал" киевлян за расточительность и открыл счет в матче. Тете с углового подал на ближнюю штангу, где Кривцов выиграл позицию у Шабанова и мощно пробил головой под перекладину.

Динамо могло отыграться после еще одного шанса Жерсона, который в штрафной обыграл Матвиенко, но вновь пробил мимо.

Из негативного для Шахтера в первом тайме – травма Мораес. Он налетел на Попова, который неудачно поскользнулся и травмировал форварда, которого вынесли на носилках и отправили сразу в больницу.

Второй тайм стал продолжением первого с большим количеством борьбы и минимумом острых моментов. Стоит уточнить, что за весь матч игроки Динамо так и не нанесли ни одного удара в створ ворот Пятова. Михайличенко пытался переломить ход игры, к 68-й минуте выполнив все три замены, но и это не помогло.

Ключевой момент второго тайма случился вовсе не на футбольном поле. На 75-й минуте фанаты Динамо выкрикнули что-то в сторону капитана "горняков" Тайсона. Тот "взорвался" и, не сдержав эмоции, показал фанатам неприличный жест, ударив мяч в их сторону. Потом бразилец даже расплакался, а диктор объявил предупреждение о запрете расистских выкриков.

Судья Балакин даже остановил игру, уведя футболистов в подтрибунное помещение. Когда игра возобновилась, Балакин тут же предъявил Тайсону красную карточку - за нецензурный жест в сторону трибун.

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Шахтер остался в меньшинстве, но это не принесло пользы Динамо, которое так и не сподобилось на финальный штурм.

Шахтер набрал 40 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины, опережая ближайшего преследователя Зарю на 12 очков. Динамо с 27 очками опустилось на четвертую позицию.

Шахтер — Динамо 1:0

Гол: Кривцов, 18.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Маркос (Майкон, 90+6) — Тете (Болбат, 89), Коваленко, Тайсон — Мораес (Дентиньо, 32).

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко (Буяльский, 60) — Шепелев (Гармаш, 65) — Караваев, Шапаренко, Цыганков, Вербич — Родригес (Беседин, 62).

Предупреждение: Коваленко, Дентиньо, Додо — Попов, Шабанов, Родригес, Миколенко.

Удаления: Тайсон, 81