Леоненко: Игроки Динамо выбирают наихудший вариант из всевозможных

Виктор Леоненко раскритиковал игру украинских команд в еврокубках на этой неделе.

Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко прокомментировал выступление украинских клубов в еврокубках.

"Матч Динамо с Копенгагеном — практически идентичен встречи киевлян с Шахтером на НСК Олимпийский. Один в один. Полтора созданных момента за матч: не реализованный пенальти Цыганковым и гол Вербича. Мне совершенно непонятно, почему у Копенгагена был страх перед Динамо. Это странно, потому что датчане ничего не создали у ворот бело-синих.

Естественно, помимо подарка от Бущана. Я прекрасно видел тот момент. Кто-то говорит, что было нарушение правил на голкипере Динамо со стороны Сотериу, но я вам все объясню. Из трех возможных ситуаций Бущан выбрал самую худшую и неправильную. Во-первых, он мог не ловить мяч, а спокойно падать. И судья, скорее всего, зафиксировал бы нарушение правил на нем. Во-вторых, лупи по мячу с кулака. Но нет, он захотел поймать мяч, при этом помешав своим защитникам, чуть не затоптав Миколенко. И так делает вся команда Динамо: от защитников до нападающих. Неправильное мышление. Они выбирают наихудший вариант из всевозможных.

Аналогичная ситуация у Шахтера и Александрии. Я назвал эту неделю неделей геройства. Сначала мы создаем себе проблемы, а затем их героически решаем. И становимся, бл**ь, почему-то героями. И никто не хочет разбираться, почему наши команды сами себе привезли. Шахтер – три мяча, Александрия – два, Динамо – один", — сказал Леоненко в интервью footboom.com.