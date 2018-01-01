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Игрок Карпат показал средний палец трибунам после матча с Мариуполем

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Кудрик получил красную карточку от арбитра за свой поступок.
Игрок Карпат показал средний палец трибунам после матча с Мариуполем

В поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги Карпаты на выезде сумели вырвать ничью в игре против Мариуполя (2:2).

Примечательно, что после матча голкипер львовян Олег Кудрик, уходя в подтрибунное помещение, показал средний палец в сторону трибун. Главный арбитр матча не оставил этот эпизод незамеченным, показав игроку красную карточку после финального свистка, сообщает Футбол News.

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