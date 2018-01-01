ФК Львов - Ворскла 2:0 Видео голов и обзор матча УПЛ

Полтавчане доигрывали поединок вдевятером.

В 14-м туре чемпионата Украины Львов дома обыграл Ворсклу - 2:0.

Счет в матче открыл Ренан Абнер на 12-й минуте. В середине первого тайма Ворскла осталась в меньшинстве - Луизао получил вторую желтую карточку. Спустя шесть минут хозяева удвоили преимущество - забил Жозе Витор. В концовке встречи Евгений Мартыненко получил второй горчичник и был удален с поля.

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Львов — Ворскла 2:0

Голы: Абнер, 13, Пернамбуко, 41 (с пенальти)

Львов: Сарнавский — Люлька, Борзенко, Братков, Татарков — Сабино (Шина, 88), Приймак, Мартан — Педро, Абнер (Богунов, 67), Пернамбуко (Липе, 82)

Ворскла: Резник — Баенко, Мартыненко, Чеснаков, Мельничук (Ребенок, 66) — Кравченко, Скляр (Петрович, 84) — Пердута, Луизао, Васин — Козыренко (Артур, 46)

Предупреждения: Луизао, Баенко, Скляр, Чеснаков, Кравченко, Мартыненко

Удаления: Луизао, 34 (повторное предупреждение), Мартыненко, 81 (повторное предупреждение)