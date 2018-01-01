Шапаренко и Андриевский попали в заявку Динамо на игру с Шахтером

Наставник Алексей Михайличенко взял на игру 20 футболистов.

егодня, 9 ноября, киевское Динамо уехало в Харьков, где на следующий день проведет матч против донецкого Шахтера в рамках украинской Премьер-лиги.

Главный тренер команды Алексей Михайличенко взял на поединок 20 футболистов, среди которых оказались Андриевский, Шапаренко и другие.

Вратари: Бущан, Кучерук, Нещерет



Защитники: Попов, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера



Полузащитники: Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский



Нападающие: Соль, Родригес, Беседин

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция матча.