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Шапаренко и Андриевский попали в заявку Динамо на игру с Шахтером

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Наставник Алексей Михайличенко взял на игру 20 футболистов.
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

егодня, 9 ноября, киевское Динамо уехало в Харьков, где на следующий день проведет матч против донецкого Шахтера в рамках украинской Премьер-лиги.

Главный тренер команды Алексей Михайличенко взял на поединок 20 футболистов, среди которых оказались Андриевский, Шапаренко и другие.

Вратари: Бущан, Кучерук, Нещерет

Защитники: Попов, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера

Полузащитники: Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский

Нападающие: Соль, Родригес, Беседин

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция матча.

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