Шапаренко и Андриевский попали в заявку Динамо на игру с Шахтером
Наставник Алексей Михайличенко взял на игру 20 футболистов.
егодня, 9 ноября, киевское Динамо уехало в Харьков, где на следующий день проведет матч против донецкого Шахтера в рамках украинской Премьер-лиги.
Главный тренер команды Алексей Михайличенко взял на поединок 20 футболистов, среди которых оказались Андриевский, Шапаренко и другие.
Вратари: Бущан, Кучерук, Нещерет
Защитники: Попов, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера
Полузащитники: Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский
Нападающие: Соль, Родригес, Беседин
Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция матча.
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