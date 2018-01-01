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Смотрите результаты первых матчей 14-го тура украинской Премьер-лиги.
Десна против Днепра-1 / ФК Десна
Десна против Днепра-1 / ФК Десна

Десна — Днепр-1 1:1

Голы: Хлебас, 47 — Шаповал, 45+2

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Конопля — Огиря, Мостовой — Хлебас (Калитвинцев, 74), А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Дегтярев, 85).

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Логинов, Гуйе, Шаповал — Загальский (Булеца, 67) — Вакулко, Назаренко, Когут, Полевой — Кулиш (Супряга, 63).

Предупреждения: Мостовой — Гуйе, Загальский, Полевой, Шаповал.

Мариуполь — Карпаты 2:2
Голы: Чурко, 16, Мишнев, 55 — Назарина, 59, 90+4 (с пенальти)

Мариуполь: Гальчук — Яворский, Дава, Чоботенко — Кирюханцев (Тищенко, 78), Федорчук, Чех (Полегенько, 85), Корниенко (Горбунов, 63) — Мишнев — Чурко, Вакула

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Веремеенко, Дубинчак, Халл — Клец, Вакуленко (Войковиц, 76) — Назарина, Ди Франко (Деда, 46), Жоао Диого (Лоренцен, 72) — Понде

Предупреждения: Чурко, Дава, Мишнев, Чех, Яворский — Веремеенко, Назарина, Ди Франко, Халл, Войковиц

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