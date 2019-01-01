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Кварцяный: Я не созрел к возвращению, большого желания нет

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Бывший тренер ряда украинских клубов также отметил, что он - сентиментальный человек.
Виталий Кварцяный / ФК Волынь
Виталий Кварцяный / ФК Волынь

Экс-главный тренер Виталий Кварцяный рассказал, почему не хочет возвращаться в футбол к своей привычной деятельности.

Я пока не созрел к возвращению. Иногда проскакивают мысли, что можно было бы улучшить в том или ином компоненте игры какой-то команды, и это заводит. Но потом я сам себя успокаиваю. Не нужно. Скорее нет, чем да. Это очень тяжелая ноша".

"Я сентиментальный человек. Меня тянет к тому, что нравится. Но когда начинаю вспоминать то, что окружает наш футбол, желание пропадает. Ностальгия есть, но большого желания нет", — отметил украинский наставник.

Наиболее известен Кварцяный по работе с криворожским Крибвассом, запорожским Металлургом и луцкой Волынью.

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