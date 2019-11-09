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Глеб рассказал, почему сорвался его переход в Динамо Лобановского

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Легендарный белорусский футболист поведал о своей футбольной молодости.
Глеб рассказал, почему сорвался его переход в Динамо Лобановского

Известный по выступлениям за Арсенал, Барселону и Штутгарт белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о периоде своей карьеры, когда мог оказаться в киевском Динамо.

Футболист поведал, что был на просмотре у "бело-синих", когда киевлян еще тренировал Валерий Лобановский.

"Тогдашний президент БАТЭ сказал мне, что поеду на просмотр в киевское Динамо. Нас поселили в каком-то сарае, на раскладушках спали. Там было еще человек 50, чуть ли не со всего Союза. Затем на тренировке нам говорят: "Готовьтесь, сейчас кроссик будет — Тест Купера бежим". Я сказал, что не буду бежать".

"Затем какой-то турнир был в зале, после тренировки меряют давление, а я такой, что даже когда с пальца кровь сдаю, чуть сознание не теряю. Мне когда меряли давление, у меня там 145 на 80 и доктора говорят: "Тебе нельзя". Я говорю: "Да блин, нормально все". В итоге я посидел на замене, меня не поставили. И все, я уехал", – рассказал белорус YouTube-каналу Красава.

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П    09.11.2019, 15:14
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