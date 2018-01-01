Беседина вызвали в сборную Украины

Форвард киевлян получил вызов в национальную команду.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал на ноябрьский сбор национальной команды нападающего Динамо Артема Беседина, сообщает УАФ.

Напомним, 14 ноября наша сборная проведет товарищеский матч против Эстонии (Запорожье), а 17 ноября сыграет с Сербией в рамках отбора на Евро-2020 (Белград).

Отметим, что последний раз Беседин получал вызов в главную команду в июне этого года.

Ранее сообщалось, что Шевченко довызвал в сборную полузащитника Зари.