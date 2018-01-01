В Украине появится новый футбольный канал

С января 2020 года начнет вещание телеканал Футбол 3.

С 1 января 2020 года Медиа Группа Украина запустит третий футбольный телеканал - Футбол 3.

“Мы приняли решения по запуску третьего спортивного канала. Этот телеканал будет называться Футбол 3. Он появится у вас в январе. И еще одна хорошая новость - мы будет продавать этот телеканал в ОТТ.

О контентном наполнении мы сообщим позже - программная сетка сейчас в разработке“, - рассказал Александр Ремезовский, директор департамента дистрибуции платных каналов и медиаплатформ Медиа Группы Украина.

Отмечается, что новым проектом будет заниматься команда каналов Футбол 1 и Футбол 2. Шеф-редактором Футбола 3 будет Иван Гресько - шеф-редактор телеканалов Футбол 1 и Футбол 2.