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В Украине появится новый футбольный канал

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С января 2020 года начнет вещание телеканал Футбол 3.
Футбол 1/2
Футбол 1/2
footballua.tv

С 1 января 2020 года Медиа Группа Украина запустит третий футбольный телеканал - Футбол 3. 

“Мы приняли решения по запуску третьего спортивного канала. Этот телеканал будет называться Футбол 3. Он появится у вас в январе. И еще одна хорошая новость - мы будет продавать этот телеканал в ОТТ.

О контентном наполнении мы сообщим позже - программная сетка сейчас в разработке“, - рассказал Александр Ремезовский, директор департамента дистрибуции платных каналов и медиаплатформ Медиа Группы Украина.

Отмечается, что новым проектом будет заниматься команда каналов Футбол 1 и Футбол 2. Шеф-редактором Футбола 3 будет Иван Гресько - шеф-редактор телеканалов Футбол 1 и Футбол 2.

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Теги: футбол, Футбол 1 / Футбол 2
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Источник: telekritika.ua
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