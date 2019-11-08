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Шахтер - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Комментариев: 1
В центральном матче 14-го тура УПЛ Шахтер примет киевское Динамо. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Шахтер - Динамо: ставки букмекеров
Шахтер - Динамо: ставки букмекеров
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 10 ноября, донецкий Шахтер примет киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины. Поединок состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Онлайн трансляция матча Шахтер - Динамо будет доступна в этой новости 10 ноября, начиная с 17:00 по киевскому времени.

За последние две недели Динамо и Шахтер встретятся уже во второй раз - в конце октября киевляне обыграли “горняков“ в 1/8 финала Кубка Украины. В чемпионате Украины Шахтер уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 37 баллов и преимущество над идущим вторым Динамо в 10 очков.

По мнению букмекеров, в предстоящем поединке явным фаворитом является донецкий клуб. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “горняков“ с коэффициентом 1.73, в то время как триумф “бело-синих“ оценили в 4.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из bet365, которые установили следующие котировки: победа Шахтера - 1.66, победа Динамо - 4.33, ничья - 3.80.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Динамо, которая начнется 10 ноября в 17:00 по киевскому времени.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.11.2019, 16:59
Оценка:  0
гость
В прошлый раз в Кубке Динамовцы по делу сильнее оказались. Откуда такая разница у букмекеров???
гость  (аноним)  08.11.2019, 16:40
Оценка:  0
гость
Просто Шахтёр выиграет у Динамо. Леха суши вёсла, больше вдумчивого лица, Суркис - повессься!
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