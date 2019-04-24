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Шахтер - Динамо Киев: онлайн трансляция матча чемпионата Украины

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В центральном матче 14-го тура УПЛ Шахтер примет киевское Динамо. Следите за событиями поединка в нашей онлайн трансляции.
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 10 ноября, донецкий Шахтер примет киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины. Поединок состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Онлайн трансляция матча Шахтер - Динамо будет доступна в этой новости 10 ноября, начиная с 17:00 по киевскому времени.

За последние две недели Динамо и Шахтер встретятся уже во второй раз - в конце октября киевляне обыграли “горняков“ в 1/8 финала Кубка Украины. В чемпионате Украины Шахтер уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 37 баллов и преимущество над идущим вторым Динамо в 10 очков.

На этой неделе команды провели еврокубковые матчи - Шахтер сыграл вничью с загребским Динамо, а “бело-синие“ вырвали ничейный результат в противостоянии с Копенгагеном.

В предстоящем поединке букмекеры считают явным фаворитом “горняков“.

Последние очные встречи Динамо и Шахтера:

30.10.19. Динамо - Шахтер - 2:1 (Кубок Украины)
10.08.19. Динамо - Шахтер - 1:2 (УПЛ)
28.07.19. Динамо - Шахтер - 2:1 (Суперкубок Украины)
22.05.19. Шахтер - Динамо - 1:1 (Чемпионат Украины)
24.04.19. Динамо - Шахтер - 0:0 (Чемпионат Украины)

Последние встречи Шахтера:

06.11.19. Динамо Загреб - Шахтер - 3:3 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Карпаты - Шахтер - 0:3 (УПЛ)
​30.10.19. Динамо - Шахтер - 2:1 (Кубок Украины)
27.10.19. Шахтер - Александрия - 0:0 (УПЛ)
22.10.19. Шахтер - Динамо Загреб - 2:2 (групповой этап ЛЧ)

Последние игры Динамо:

07.11.19. Копенгаген - Динамо - 1:1 (групповой этап ЛЕ)
03.11.19. Динамо - ФК Львов - 4:0 (УПЛ)
30.10.19. Динамо - Шахтер - 2:1 (Кубок Украины)
27.10.19. Динамо - Карпаты - 1:1 (УПЛ)
24.10.19. Динамо - Копенгаген - 1:1 (групповой этап ЛЕ)

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, онлайн трансляция, футбол
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