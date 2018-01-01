Уткин: Ракицкий не нужен сборной Украине
Российский эксперт Василий Уткин поделился мнением по поводу того, что Ярослав Ракицкий завершил карьеру в национальной команде.
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“Ракицкий парень харизматичный, но разговаривать не особо умеет. С речевыми ошибками сообщил, что завершает карьеру в сборной Украины, куда не вызывался уже год. Сказал, что думал - футбол вне политики.
Конечно же тут причиной стала политика. Но думаю ситуация сложилась так, что Ракицкого позвали бы, если была бы такая необходимость.
Но в Украине сложилась команда из других футболистов, она заиграла. Ей сейчас Ракицкий не необходим“, - рассказал Уткин на Youtube-канале.
Ранее украинский эксперт Евгений Левченко раскритиковал высказывания бывшего игрока “горняков“.
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