Уткин: Ракицкий не нужен сборной Украине

Шевченко построил сборную без него.

Российский эксперт Василий Уткин поделился мнением по поводу того, что Ярослав Ракицкий завершил карьеру в национальной команде.

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“Ракицкий парень харизматичный, но разговаривать не особо умеет. С речевыми ошибками сообщил, что завершает карьеру в сборной Украины, куда не вызывался уже год. Сказал, что думал - футбол вне политики.

Конечно же тут причиной стала политика. Но думаю ситуация сложилась так, что Ракицкого позвали бы, если была бы такая необходимость.

Но в Украине сложилась команда из других футболистов, она заиграла. Ей сейчас Ракицкий не необходим“, - рассказал Уткин на Youtube-канале.

Ранее украинский эксперт Евгений Левченко раскритиковал высказывания бывшего игрока “горняков“.