Шабанов: В детстве я душил кота

Кот заразил футболиста лишаем, а он решил отомстить.

Защитник Динамо Артем Шабанов рассказал несколько воспоминаний с детства.

“Мама однажды забыла забрать меня из школы, когда я был во втором классе. Я ей это до сих пор припоминаю (смеется).

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Однажды кошка меня заразила лишаем. Мы с мамой зашли в магазин. Она смотрит по сторонам, а меня нет. Решила сделать весь круг вокруг магазина, нашла меня за колонной.

Видит, я кота душу. В ужасе кричит мне, чтобы я немедленно отпустил его. А я не хочу отпускать - зачем кот меня лишаем заразил?

Нелюбовь к котам уже прошла. У мамы и у бабушки есть кошки“, - приводит слова Шабанова официальный сайт Динамо.

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