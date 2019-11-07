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Шабанов: В детстве я душил кота

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Кот заразил футболиста лишаем, а он решил отомстить.
Артем Шабанов
Артем Шабанов
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Артем Шабанов рассказал несколько воспоминаний с детства.

“Мама однажды забыла забрать меня из школы, когда я был во втором классе. Я ей это до сих пор припоминаю (смеется).

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Однажды кошка меня заразила лишаем. Мы с мамой зашли в магазин. Она смотрит по сторонам, а меня нет. Решила сделать весь круг вокруг магазина, нашла меня за колонной.

Видит, я кота душу. В ужасе кричит мне, чтобы я немедленно отпустил его. А я не хочу отпускать - зачем кот меня лишаем заразил?

Нелюбовь к котам уже прошла. У мамы и у бабушки есть кошки“, - приводит слова Шабанова официальный сайт Динамо.

Ранее Фран Соль поделился мнением по поводу украинцев.

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Теги: Артем Шабанов, Динамо Киев, футбол, вне игры
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Комментариев (1)
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Антибес    07.11.2019, 19:34
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Антибес
Про кота банально.Лучше расскажи как ты перед зеркалом душил своего"одноглазого змея",облачившись в бельишко своей мамы. :-)
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