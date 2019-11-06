"Браво, Федерация": Исполнилось 13 лет знаменитой фразе Луческу

Румынский специалист бурно отреагировал на свое удаление в матче против Динамо.

Сегодня, 6 ноября, исполнилось 13 лет знаменитой знаменитой фразе бывшего главного тренера Шахтера Мирчи Луческу в матче против Динамо.

Когда арбитр принял решение удалить румынского специалиста, наставник “горняков“ эмоционально бросил шапку на газон и крикнул: “Браво, Федерация, браво“.

Как позже рассказал сам Луческу, он был недоволен тем, что президентом ФФУ тогда являлся Григорий Суркис - брат президента Динамо Игоря Суркиса. Также специалист отмечал, что португальская бригада судей, которая работала на матче, была лояльна к киевлянам.

Отметим, что поединок между Динамо и Шахтером завершился победой столичного клуба со счетом 1:0.