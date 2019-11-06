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"Браво, Федерация": Исполнилось 13 лет знаменитой фразе Луческу

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Румынский специалист бурно отреагировал на свое удаление в матче против Динамо.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Getty Images

Сегодня, 6 ноября, исполнилось 13 лет знаменитой знаменитой фразе бывшего главного тренера Шахтера Мирчи Луческу в матче против Динамо.

Когда арбитр принял решение удалить румынского специалиста, наставник “горняков“ эмоционально бросил шапку на газон и крикнул: “Браво, Федерация, браво“.

Как позже рассказал сам Луческу, он был недоволен тем, что президентом ФФУ тогда являлся Григорий Суркис - брат президента Динамо Игоря Суркиса. Также специалист отмечал, что португальская бригада судей, которая работала на матче, была лояльна к киевлянам.

Отметим, что поединок между Динамо и Шахтером завершился победой столичного клуба со счетом 1:0.

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Теги: футбол, Шахтер, Динамо, Мирча Луческу
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