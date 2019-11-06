"Легенда": Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Александр Зинченко оставил комментарий под публикацией Ярослава Ракицкого в Instagram.

Украинский защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Решения футболиста прокомментировал игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, который оставил комментарий под публикацией Ракицкого в Instagram.

“Легенда“, - написал Зинченко.

Отметим, что Ракицкий перестал получать вызов в сборную Украины после того, как ушел из донецкого Шахтера в питерский Зенит.

Ранее известный телеэксперт Евгений Левченко заявил, что Ярославу Ракицкому нет места в сборной Украины.