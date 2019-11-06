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"Легенда": Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Комментариев: 1
Александр Зинченко оставил комментарий под публикацией Ярослава Ракицкого в Instagram.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Украинский защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Решения футболиста прокомментировал игрок Манчестер Сити Александр Зинченко, который оставил комментарий под публикацией Ракицкого в Instagram.

“Легенда“, - написал Зинченко.

Отметим, что Ракицкий перестал получать вызов в сборную Украины после того, как ушел из донецкого Шахтера в питерский Зенит.

Ранее известный телеэксперт Евгений Левченко заявил, что Ярославу Ракицкому нет места в сборной Украины.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Александр Зинченко, сборная Украины, сборная Украины по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  06.11.2019, 14:41
Оценка:  0
гость
Таких деревянных легенд у шахты полно - кучер, шевчук, ордец, кривцов, степаненко, всех не упомнишь.
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