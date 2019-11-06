Левченко: Ракицкому нет места в сборной

Эксперт телеканалов Футбол 1/2 Евгений Левченко остро прокомментировал информацию о том, что защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий принял решение завершить карьеру в национальной команде.

У меня нет никаких претензий к футболисту Ракицкому. Я уверен- он сильный защитник. Но в данной ситуации мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней нет места Ракицкому. И да, футбол- это политика. Удачи Ярик- это был твой осознанный выбор.