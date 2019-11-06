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Левченко: Ракицкому нет места в сборной

Комментариев: 1
Защитник не вписывается в модель главного тренера.
Евгений Левченко
Евгений Левченко
shahta.org

Эксперт телеканалов Футбол 1/2 Евгений Левченко остро прокомментировал информацию о том, что защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий принял решение завершить карьеру в национальной команде.

Напомним, что Левченко также высказался по поводу конфликта Павелко - Суркис.

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Теги: Евгений Левченко, Ярослав Ракицкий, сборная Украины, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.11.2019, 12:23
Оценка:  +3
гость
Ему нравится играть в фашистской педерастии.
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