Ярослав также поздравил команду с выходом на Евро-2020.

Украинский защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Бывший футболист донецкого Шахтера на своей страничке в Instagram сообщил о своем решении, а также поздравил команду с выходом на Евро-2020.

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“Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на Евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю “до свидания“. Я ухожу из сборной Украины.

Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

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Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.

Спасибо всем, кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!“, - написал Ракицкий.

Напомним, Ракицкий дебютировал за сборную Украины 10 октября 2010 года при Алексее Михайличенко. Суммарно защитник провел за национальную команду 54 поединка, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.

Отметим, что после перехода Ярослава из Шахтера в Зенит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перестал вызывать его в команду и попросил не задавать о нем вопросы.