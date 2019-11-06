Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Украинский защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
Бывший футболист донецкого Шахтера на своей страничке в Instagram сообщил о своем решении, а также поздравил команду с выходом на Евро-2020.
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“Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на Евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю “до свидания“. Я ухожу из сборной Украины.
Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?
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Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.
Спасибо всем, кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!“, - написал Ракицкий.
Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!
Напомним, Ракицкий дебютировал за сборную Украины 10 октября 2010 года при Алексее Михайличенко. Суммарно защитник провел за национальную команду 54 поединка, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.
Отметим, что после перехода Ярослава из Шахтера в Зенит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перестал вызывать его в команду и попросил не задавать о нем вопросы.
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или как говорится,надо человека так н...уй послать,чтобы он спасибо сказал)))
привет недопотреоту Тимохе!