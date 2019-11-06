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Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Комментариев: 9
Ярослав также поздравил команду с выходом на Евро-2020.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
Getty Images

Украинский защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Бывший футболист донецкого Шахтера на своей страничке в Instagram сообщил о своем решении, а также поздравил команду с выходом на Евро-2020.

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“Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на Евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю “до свидания“. Я ухожу из сборной Украины.

Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

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Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.

Спасибо всем, кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!“, - написал Ракицкий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Напомним, Ракицкий дебютировал за сборную Украины 10 октября 2010 года при Алексее Михайличенко. Суммарно защитник провел за национальную команду 54 поединка, забив 4 гола и сделав 3 результативные передачи.

Отметим, что после перехода Ярослава из Шахтера в Зенит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перестал вызывать его в команду и попросил не задавать о нем вопросы.

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Теги: Ярослав Ракицкий, сборная Украины, сборная Украины по футболу, футбол
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Комментариев (9)
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Господин  (аноним)  06.11.2019, 11:42
Оценка:  0
Господин
Бид....ло з возу,Шеве легше....
или как говорится,надо человека так н...уй послать,чтобы он спасибо сказал)))
привет недопотреоту Тимохе!
zadneprohodchik    06.11.2019, 11:41
Оценка:  0
zadneprohodchik
Предатель пнх и не возвращайся крыса
гость  (аноним)  06.11.2019, 11:36
Оценка:  +2
гость
Ты завершил карьеру еще тогда , когда стал сепаром и болельщики вместо тебя завершили карьеру, без тебя сборная стала сильней с первого места вышла, а ты сепар только и делал , что пенальти привозил в свои ворота
Аlexandr_911    06.11.2019, 11:28
Оценка:  +2
Аlexandr_911
Я вчера смотрел как ты за Зенит играл _ скажу 100% на-хер нужен сегодняшней сборной Украины такой игрок как ты. немцы вас как детей катали)))
Лапотники-скот  (аноним)  06.11.2019, 11:24
Оценка:  +3
Лапотники-скот
Если вытащить из очка сапог, которым тебе весь украинский народ бал под жопу, за предательство,то да, ты ушел сам
Виталий__    06.11.2019, 11:08
Оценка:  +3
Виталий__
Иди нахер запроданец. Спорт это политика, спроси у путина как он в Сочи 2014 своих спортсменов накачал допингом. Не политика тоже?
гость  (аноним)  06.11.2019, 11:05
Оценка:  +3
гость
да похер
Жеральд    06.11.2019, 11:05
Оценка:  +2
Жеральд
Учи историю,двоечник.Известная,публич ная личность приравнивается к государственному мужу.Для государственного мужа интересы государства всегда выше личных интересов...То есть,ты не имел морального права ехать в рф на заработки.В Италию,Францию да,можно,но не в рф.Потому что они агрессоры и оккупанты
kazak98    06.11.2019, 10:57
Оценка:  +5
kazak98
Он решил? Смешно.
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