Цыганык: Родригес принес извинения перед Михайличенком

Такого больше не повторится.

Футболист Динамо Жерсон Родригес принес свои извинения перед тренером Алекссем Михайличенко за свое поведение во время матча против Шахтера, как сообщает журналист Игорь Цыганык.

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“После окончания матча Родригес извинился перед партнерами, тренерским штабом за свое поведение. Заявил, что больше такого не повториться. Он будет справедливо относиться к решением тренера.

Родригес быстро разобрался в ситуации, возможно, кто-то ему сказал как нужно поступить. Он принес свои извинения.

Однако его предупредили, что в случаи повторения его ждет большой штраф. Возможно, отстранение от команды на длительный период“, - рассказал ведущий в своей программе Цыганык Live.

Напомним, что Родригес активно показывал свое недовольство решениями Михайличенко.