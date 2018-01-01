Цыганык: Родригес принес извинения перед Михайличенком
Футболист Динамо Жерсон Родригес принес свои извинения перед тренером Алекссем Михайличенко за свое поведение во время матча против Шахтера, как сообщает журналист Игорь Цыганык.
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“После окончания матча Родригес извинился перед партнерами, тренерским штабом за свое поведение. Заявил, что больше такого не повториться. Он будет справедливо относиться к решением тренера.
Родригес быстро разобрался в ситуации, возможно, кто-то ему сказал как нужно поступить. Он принес свои извинения.
Однако его предупредили, что в случаи повторения его ждет большой штраф. Возможно, отстранение от команды на длительный период“, - рассказал ведущий в своей программе Цыганык Live.
Напомним, что Родригес активно показывал свое недовольство решениями Михайличенко.
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