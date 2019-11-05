"Ты вернешься только сильнее": Коноплянка поддержал Костышина
Полузащитник Колоса получил тяжелую травму.
Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поддержал хавбека ковалевского Колоса Дениса Костышина, который получил травму передней крестообразной связки и в ближайшее время перенесет операцию.
“На этом жизнь не заканчивается, она тебя только закаляет, и я уверен, что ты вернешься только сильнее и с двойным желанием добиваться успеха. А после твоего возвращения - будем опять играть в хоккей“, - написал Евгений на своей странице в Instagram.
Отметим, что Костышин и Коноплянка являются бывшими партнерами по команде. Они вместе защищали цвета Днепра.
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