"Ты вернешься только сильнее": Коноплянка поддержал Костышина

Полузащитник Колоса получил тяжелую травму.

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поддержал хавбека ковалевского Колоса Дениса Костышина, который получил травму передней крестообразной связки и в ближайшее время перенесет операцию.

“На этом жизнь не заканчивается, она тебя только закаляет, и я уверен, что ты вернешься только сильнее и с двойным желанием добиваться успеха. А после твоего возвращения - будем опять играть в хоккей“, - написал Евгений на своей странице в Instagram.

Отметим, что Костышин и Коноплянка являются бывшими партнерами по команде. Они вместе защищали цвета Днепра.