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"Ты вернешься только сильнее": Коноплянка поддержал Костышина

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Полузащитник Колоса получил тяжелую травму.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поддержал хавбека ковалевского Колоса Дениса Костышина, который получил травму передней крестообразной связки и в ближайшее время перенесет операцию.

“На этом жизнь не заканчивается, она тебя только закаляет, и я уверен, что ты вернешься только сильнее и с двойным желанием добиваться успеха. А после твоего возвращения - будем опять играть в хоккей“, - написал Евгений на своей странице в Instagram.

Отметим, что Костышин и Коноплянка являются бывшими партнерами по команде. Они вместе защищали цвета Днепра.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Денис Костышин
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